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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محام: اللجنة النقابية الإدارية للعاملين بالخارج كيان وهمي غير قانوني

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:20 م
المحامي جمال سمير
المحامي جمال سمير محرم،
محمود عرفات
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كشف المحامي جمال سمير محرم، تفاصيل الكيان الوهمي للجنة النقابية الإدارية للعاملين بالخارج، المتورط في النصب على العديد من المصريين.

وقال محرم في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن هذا الكيان وهمي في الأساس، ولم يصدر بإنشائه أي قرار من أي جهة مختصة، موضحًا أن الغريب في الأمر أن هذا الكيان يحمل اسم اللجنة النقابية الإدارية للعاملين بالخارج والعائدين، أي أنهم تخصصوا في النصب على العاملين بالخارج والعائدين أيضًا.

وتابع: أنه تواصل مع عدد من المصريين العاملين بالخارج، وهم من أخبروه عن هذا الكيان، وأكدوا له أنه معني بكل الأمور التي تلعب على مشاعر المصريين كالمعاشات والرحلات وغيرها.

واستكمل: أن هذا الكيان اعتمد في خداع المصريين على ختم حصل عليه من وزارة الهجرة تفيد بوصول مخاطبته للوزارة بشان إنشاء الكيان، موضحًا أن وزير القوى العالمة أكد له أنه تقدم ببلاغ ضد هذا الكيان.

واستكمل: أن القانون يتيح للجهات المختصة التدخل والتصرف الفوري لضبط القائمين على هذا الكيان.

وتساءل المحامي جمال سمير محرم، عن كيفية حصول هذا الكيان على حساب رسمي في البنوك رغم أن هذا الكيان لم يستوف الشروط.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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