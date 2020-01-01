الديهي يفضح الإخوان ويكشف مخططهم لدخول البرلمان المقبل (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صحيفة "عربي 21" الناطقة بلسان الإخوان، نشرت معلومات تفيد بأن بعض الأحزاب الإسلامية المعارضة داخل مصر ستخوض انتخابات مجلس النواب المُقبلة على المقاعد الفردية في عدد من المحافظات، ولكن دون رفع شعاراتهم الحزبية أو الإسلامية.وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الأحد، أن أحزاب البناء والتنمية، والوطن، والوسط، ستقوم بدفع عدد من المرشحين في الانتخابات القادمة بمحافظات سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وقنا، والفيوم، والسويس، والجيزة.وأوضح أن الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر تتمثل في حزب "البناء والتنمية"، حيث إن من بين قياداته عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، وشقيقه عبود الزمر، المتهمين بقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.وواصل: "هناك محاولة لإنتاج طابور خامس إخواني يدخل لمجلس النواب متخفيًا ومختبئًا، ولكن هيهات"، مشيرًا إلى أنه تم حل حزب البناء والتنمية، لذلك لا يحق لأحد الترشح من خلاله إلا حال استقالته من الحزب.وأفاد بأن الطابور الخامس الإخواني يبحث عن شرعية مزيفة، لذلك على الناخب المصري ألا يساعد في محاولة عودة الطابور الخامس متخفيًا وإعادة إنتاج نظام إخواني تكفيري يكره الناس في الدين.