حمدوك: تعيين امرأة واليا في السودان خطوة في الاتجاه الصحيح

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، أن تعيين سيدتين ضمن التشكيل الولائي لأول مرة في تاريخ السودان، محل فخر وخطوة في الاتجاه الصحيح، من أجل تعزيز مشاركة المرأة في أجهزة الحكم المختلفة.جاء ذلك خلال استقبال حمدوك اليوم بمقر مجلس الوزراء بالخرطوم، الولاة المدنيين الجدد قبل أدائهم القسم، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".واستعرض اللقاء الأولويات العشر لحكومة الفترة الانتقالية، والتي تتضمن إيقاف الحرب، وبناء السلام العادل والشامل المستدام ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة، كما بحثوا التحديات الأساسية التي تواجه الولايات بشكل عام.وأوضح حمدوك أن تعيين الولاة المدنيين بمثابة خطوة جبارة في اتجاه استكمال هياكل السلطة الانتقالية.ووجه رئيس وزراء السودان ولاة الولايات بتعزيز الجانب الأمني؛ والاهتمام بمعاش الناس وتوفير السلع الضرورية للمواطن ومكافحة التهريب خاصة في الولايات الحدودية مع دول الجوار وزيادة نسبة تمثيل ومشاركة المرأة وإصلاح الخدمة المدنية بالولايات.وأكد حمدوك أن الجهات المعنية انتهت من قانون الحكم الاتحادي الجديد وسيتم إجازته خلال الفترة المقبلة.