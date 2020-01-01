الهلالي: الجماعات الدينية جعلت الحكم للأوصياء من البشر

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الإسلام جاء لتسييد كل إنسان، مؤكدًا أن كل إنسان له قلب وعقل ويعرف ماله وما عليه والحاكمية لله.وأضاف "الهلالي" خلال تقديم برنامج "كن أنت" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأحد، أن الجماعات الدينية جعلت الحكم للأوصياء من البشر ولديهم استقواء، والشعب المصرى استقوى بأبنائه من الجيش المصرى ولكن أهل الاستخفاف فرقوا بين أبناء الشعب وفرقوا بين أصحاب الأديان.ودعا "الهلالى" المواطنين للنزول لانتخابات مجلس الشورى واختيار من يفتح قلبه لكل أهل مصر ومن هو من أهل الكفاءة عكس أهل الاستخفاف الذين كانوا يختارون أهل الثقة.