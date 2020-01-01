معاون وزير المالية يكشف تفاصيل مبادرة «ميغلاش عليك»

قال محمد عبدالفتاح، معاون وزير المالية، إن الدولة قدمت عدة رسائل للمواطن والصانع والتاجر عبر مبادرة "ميغلاش عليك" من خلال فتح المعارض المصرية، مؤكدة بذلك دعمها للمواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن السلع موجودة على الموقع الإلكتروني لمبادرة "ميغلاش عليك"، مؤكدًا أن هناك محلات متعاونة مع المبادرة موجود بداخلها السلع مكتوب عليها أنها ضمن المبادرة.وأكمل: السلع المدعومة من الدولة في المبادرة عليها تخفيض 10% يستفيد منها المواطن، مشيرًا إلى أن المواطن لا يأخذ القيمة المحددة إلا بعد الشراء، حيث إن كل مواطن لا يشتري من المبادرة ليس له مال.وتابع: "المبادرة مفتوحة لكل صانع مصري ومنتج مصري، والشرط الوحيد أن يكون المنتج الذي يقدمه صناعة مصرية."وواصل: "نحن في سوق تنافسية، كل مستهلك سيد موقفه يأخذ من المنتج المخفض عليه 10 أو 15% من المنتج الذي يقدمه الصانع"، موضحًا أن المبادرة تستمر لمدة 3 شهور."