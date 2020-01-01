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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الهلالي: حقوق الله محل خلاف ومحاكم إقامتها «فالصو»

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:52 م
الدكتور سعد الدين
الدكتور سعد الدين الهلالي
رباب الأهواني
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن حقوق الله محل خلاف، لكن حقوق الآدميين ليست محل خلاف، معقبًا: "هذا القلم مثلًا معروف هو لي أم لك".

وأضاف "الهلالي" خلال برنامج "كن أنت" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأحد، أن فصل حقوق الآدميين في الدنيا مكفول في الدنيا ولذلك وُجد القضاء، لافتًا إلى أن أي ادعاء من أحد الطرفين للقاضي لا يُفوُض لله، وإنما يحكم ويفصل في النزاع في حقوق الآدميين.

وتابع سعد الدين الهلالي: "ممنوع نعمل محاكم لإقامة حقوق الله، لأن هذه المحاكم فالصو، اللي يعمل محاكم عشان الصلاة والصوم فالصو، لأن الحكم في هذه الحقوق لله".

وأكد سعد الدين الهلالي أن الحقوق الآدمية للآدميين ولا يوجد عليها خلاف، معقبًا: "معروف مصر لمين، وليبيا لمين والقدس لمين، مينفعش نقول حد ياخدها لأنه لا يحكم بحكم الله".

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