محافظ شمال سيناء: بدء استبدال «التوكتوك» بسيارات فان

قال محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم البدء في استبدال مركبة "التوكتوك" بسيارات فان، في مركز ومدينة بئر العبد بتمويل من المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية " مشروعك " الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية.وأضاف أنه تم ترخيص 100 سيارة مينى فان كمرحلة أولى على أن يتم طلائها بلون موحد، وأنه سيتم وضع عدد من الضوابط والشروط لحصول أصحاب "التكاتك" على سيارات فان، وإجراء قرعة علنية بين المتقدمين على أن تعمل 50 سيارة داخل مدينة بئر العبد، و50 سيارة أخرى بين قرى مركز بئر العبد بعد قيام إدارة مرور بئر العبد بوضع مقترح لخطوط السير لتلك السيارات.من جانبه، قال سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور، إن مشروع استبدال "التوكتوك" بسيارات فان يهدف إلى توفير وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة وحضارية للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب من أصحاب التكاتك.وأشار مدير إدارة المرور بالمحافظة العقيد علاء الدين عبد الرافع، إلى أن عدد التكاتك التي تم ترخيصها في بئر العبد يبلغ 1929، وأن 1065 شخصا من أصحابها قاموا بالتنازل عن الرخصة.بدوره، أكد مدير عام إدارة الانتاج والشؤون الاقتصادية في المحافظة ومدير "مشروعك" أسامة الشريف، قيام البنك الزراعي المصري بتمويل السيارات الفان تحت مظلة المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية " مشروعك "، مساهمة من البنك في تنمية سيناء وعلاج أزمة المواصلات الداخلية ببئر العبد نتيجة قرار منع "التوكتوك".فيما قال ياسر حسين الدرز، نائب مدير "مشروعك"، إنه تم وضع عدد من الضوابط والشروط العامة إلى جانب الشروط التي قام بوضعها البنك الزراعي المصري، لترخيص السيارات الفان للمستحقين من أصحاب التكاتك، وأنه في حالة زيادة العدد المتقدم يتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين.وكان مجلس مدينة بئر العبد قد أعلن عن الاتفاق على الشكل النهائي المتفق عليه لسيارات الميني فان من خلال برنامج مشروعك والتي سيتم تمويلها من بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأن التقديم للحصول عليها متاح لأصحاب "التكاتك" فقط.يذكر أن "التوكتوك" مستخدم فقط في مركز بئر العبد على مستوى محافظة شمال سيناء وقد تم وقف تجديد ترخيص "التوكتوك" على أن يتم استبداله بسيارة فان 7 ركاب، بعد استيفاء الشروط للعمل داخل القرى التابعة لمركز بئر العبد وخدمة المواطنين كبديل للنقل الداخلي في المدينة والقرى التابعة لها.