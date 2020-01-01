مجند يعيد 5 آلاف جنيه لمواطن فقدها في بورسعيد

أعاد مجند من قوة إدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد،بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مبلغ 5 آلاف جنيه لمالكها عقب العثور على المبلغ بأحد المنافذ.كان قد ورد بلاغ لإدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد من الخدمة المعينة لتأمين أحد المنافذ بالميناء، أنه أثناء قيام أحد المجندين بملاحظة الحالة الأمنية عثر على مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للاستدلال على مالك المبلغ المالي.وبإجراء التحريات أمكن التوصل لصاحب المبلغ المالي وتم استدعاؤه وتسليمه المبلغ المشار إليه، والذي وجه الشكر لهم معربا عن تقديره واعتزازه بالجهود الوطنية الصادقة، التي يبذلها رجال الشرطة على امتداد ربوع الوطن وأرجائه.