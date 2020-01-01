خبير: مبادرة «ميغلاش عليك» تهدف لدعم محدودي الدخل (فيديو)

قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة "ميغلاش عليك" هي واحدة من المبادرات الرسمية لدعم محدودي الدخل وتشجيع المنتج المحلي، وسيكون لتلك المبادرة طابعا خاصا لتشجيع المنتج والإنتاج المحلي.وأضاف "أبو علي" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن أهمية مبادرة "ميغلاش عليك" تنطلق من أن المواطن يستطيع الحصول على كافة السلع والمنتجات والخدمات بتخفيضات تصل إلى 20% وبمستوى عال من الجودة، وسيخلق حالة من التزايد على الطلب المحلي بعد عودة الثقة فيه.وأوضح أنه بتلك المبادرة سيكون هناك أثر على تخفيف الواردات في كثير من السلع والمنتجات مع زيادة حركة الإنتاج ونشاط الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الدولة كل ما يعنيها هو توفير حياة كريمة للمواطن المصري ودعم محدودي الدخل فهدفها الاجتماعي أكبر من الهدف الاقتصادي.