رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يدشن منطقة الإسماعيلية (صور)

دشن رئيس الاتحاد المصرى للميني فوتبول، أحمد سمير سليمان، فرع منطقة الإسماعيلية للمينى فوتبول، في وجود المستشار العسكري للإسماعيلية، وسامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة والكابتن أحمد عبد الخالق، رئيس منطقة الإسماعيلية لرياضة الميني فوتبول بالمحافظة ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الإتحاد لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.وتخلل حفل التدشين شرح كامل من رئيس الاتحاد أحمد سمير عن رياضة الميني فوتبول وقواعداها وآليات المرحلة المقبلة للذين واإجراءات الاحترازية للذين حضروا حفل التدشين.وأشاد أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للميني فوتبول بالمجهود الكبير المبذول من سامي عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، للنهوض برياضة الميني فوتبول في المحافظة كذلك الجهد الكبير الذي يقوم به أحمد الخالق رئيس المنطقه لنشر رياضة الميني فوتبول وجذب شباب الإسماعيلية ذكورًا وإناث.ويعد أحمد عبد الخالق، رئيس منطقة الإسماعيلية، من الأبطال الرياضيين في رياضة الكارتية وحقق بطولات سابقة واليوم يكمل الطريق في خدمة الرياضة في الميني فوتبول.وأكد رئيس الاتحاد أن هذة الرياضة من ضمن أهدافها البحث عن المواهب الشابة والبعد بشبابنا بعيدًا عن عن الإرهاب والمخدرات في ظل أن الرياضة والكرة هي المتنفس والعشق الأول لأبناء محافظة الإسماعيلية، معلنًا عن وجود خمس فرق من الإسماعيلية بدء من انطلاق الدوري الأول للميني فوتبول مقسمة كالأتي بعد إنتهاء دوري المناطق فريق ممثل للمحافظة بالدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول وفريقان بدوري الدرجة الثانية وفريقان بدوري الدرجة الثالثة فوتبول وكذلك التحضير لإطلاق دورات التدريب للحكام والمدربين والإداريين لتخريج أول دفعة منهم لاتحاد الميني فوتبول بالإسماعيلية.وأشار أحمد سمير إلى أنه جاء إلى الإسماعيلية ليعلن ميلاد وتدشين رياضة الميني فوتبول بالمحافظة من أجل توسيع قاعدة الإنتشار والممارسة بالمحافظة والكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم من خلال أنشطة الاتحاد بالإسماعيلية والتي تعتبر تربة خصبة لنجاح لعبة الميني فوتبول، وأعلن عن فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة كهيئات رياضية للانضمام للمنطقة، للتأكيد علي أن الهدف الأسمي هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار، مضيفًا، مصر وقيادتها دائمًا تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من الرئيس السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والذى دعم إشهار بالإضافة إلى التنسيق المستمر معه لنشر اللعبة في كل ربوع مصر.