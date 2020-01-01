رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يدشن منطقة الإسماعيلية (صور)

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:05 م
أحمد سمير سليمان
أحمد سمير سليمان
طباعة
دشن رئيس الاتحاد المصرى للميني فوتبول، أحمد سمير سليمان، فرع منطقة الإسماعيلية للمينى فوتبول، في وجود المستشار العسكري للإسماعيلية، وسامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة والكابتن أحمد عبد الخالق، رئيس منطقة الإسماعيلية لرياضة الميني فوتبول بالمحافظة ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الإتحاد لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.

وتخلل حفل التدشين شرح كامل من رئيس الاتحاد أحمد سمير عن رياضة الميني فوتبول وقواعداها وآليات المرحلة المقبلة للذين واإجراءات الاحترازية للذين حضروا حفل التدشين.

وأشاد أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للميني فوتبول بالمجهود الكبير المبذول من سامي عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، للنهوض برياضة الميني فوتبول في المحافظة كذلك الجهد الكبير الذي يقوم به أحمد الخالق رئيس المنطقه لنشر رياضة الميني فوتبول وجذب شباب الإسماعيلية ذكورًا وإناث.

ويعد أحمد عبد الخالق، رئيس منطقة الإسماعيلية، من الأبطال الرياضيين في رياضة الكارتية وحقق بطولات سابقة واليوم يكمل الطريق في خدمة الرياضة في الميني فوتبول.

وأكد رئيس الاتحاد أن هذة الرياضة من ضمن أهدافها البحث عن المواهب الشابة والبعد بشبابنا بعيدًا عن عن الإرهاب والمخدرات في ظل أن الرياضة والكرة هي المتنفس والعشق الأول لأبناء محافظة الإسماعيلية، معلنًا عن وجود خمس فرق من الإسماعيلية بدء من انطلاق الدوري الأول للميني فوتبول مقسمة كالأتي بعد إنتهاء دوري المناطق فريق ممثل للمحافظة بالدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول وفريقان بدوري الدرجة الثانية وفريقان بدوري الدرجة الثالثة فوتبول وكذلك التحضير لإطلاق دورات التدريب للحكام والمدربين والإداريين لتخريج أول دفعة منهم لاتحاد الميني فوتبول بالإسماعيلية.

وأشار أحمد سمير إلى أنه جاء إلى الإسماعيلية ليعلن ميلاد وتدشين رياضة الميني فوتبول بالمحافظة من أجل توسيع قاعدة الإنتشار والممارسة بالمحافظة والكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم من خلال أنشطة الاتحاد بالإسماعيلية والتي تعتبر تربة خصبة لنجاح لعبة الميني فوتبول، وأعلن عن فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة كهيئات رياضية للانضمام للمنطقة، للتأكيد علي أن الهدف الأسمي هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار، مضيفًا، مصر وقيادتها دائمًا تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من الرئيس السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والذى دعم إشهار بالإضافة إلى التنسيق المستمر معه لنشر اللعبة في كل ربوع مصر.
أحمد سمير سليمان
أحمد سمير سليمان
أحمد سمير سليمان
أحمد سمير سليمان

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على بعد 20 كيلو.. العثور على جثمان الغريق الثالث بخليج السويس

حبس طفلين عامين وغرامة 100 ألف جنيه للتنمر على سوداني

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

بتكلفة 17.5 مليار جنيه.. المخطط الكامل لمشروع تطوير«جزيرة الوراق»

الصور

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

الأكثر قراءة

حبس طفلين عامين وغرامة 100 ألف جنيه للتنمر على سوداني

على بعد 20 كيلو.. العثور على جثمان الغريق الثالث بخليج السويس

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

إعادة النزلاء بعد هروب جماعي من سجن بإفريقيا

بالي تستأنف استقبال السائحين الدوليين في 11 سبتمبر

كورونا يمنع احتفالات ليلة رأس السنة بالبرازيل

2.2 مليون دولار منحة من اليابان لمحاربة الجراد بالسودان

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

«اترك أنفي من فضلك».. عرض مسرحي على «الهناجر»

«جمال البيئة».. 12 لوحة لفلورا تركي في معرض لـ«الثقافة العراقية»

وزيرة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة يوليو فى الأسمرات

أستاذ بالأزهر: هناك قصائد فقدت من أحمد شوقى.. وحافظ إبراهيم رفض منحه لقب أمير الشعراء