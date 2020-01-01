«السياحة والمصايف»: غلق جميع شواطئ الإسكندرية (فيديو)

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه سيتم غلق جميع الشواطئ البالغ عددها 61 شاطئا بإجمالي 65 كيلو، وبطبيعة الحال لن يكون هناك أي خدمات على هذه الشواطئ خاصة عمليات الإنقاذ.وحذر رشاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، من "جروبات فيس بوك" التي تنصح المواطنين بنزول شواطئ بعينها وتوقيت هذا النزول قبل ساعات التفتيش، مشددا في الوقت نفسه على تكثيف الحملات على جميع الشواطئ، قائلا: "إزاي أنزل شاطئ بعد الفجر أنا وأسرتي بس.. قرارات خاطئة تفقد المواطنين حياتهم".وعلق رئيس الإدارة المركزية للسياحة، على حوادث شاطئ النخيل قائلا: "بعد الحادث الكبير في النخيل وغرق 11 شخصا، مفيش حد يفكر بينزل خالص دلوقتي"، معربًا عن أمنيته في إعادة فتح الشواطئ جزئيا بعد تراجع إصابات فيروس كورونا ليكون متنفسا للمواطنين.