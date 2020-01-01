كورونا يمنع احتفالات ليلة رأس السنة بالبرازيل

ألغت سلطات مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية الاحتفالات السنوية التي تعقدها المدينة ليلة رأس السنة الجديدة في ظل استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.ونقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الأحد، عن مكتب سياحة ريو قوله إن الاحتفالات التي تقام على شاطئ كوباكابانا، لا يمكن عقدها في ظل سيناريو الجائحة دون وجود لقاح.وكانت مدينة ساو باولو البرازيلية قد أجلت احتفالات كرنفال فبراير 2021 إلى موعد لاحق بسبب فيروس كورونا المستجد، كما تنظر مدينة ريو في إلغاء الكرنفال الذي يقام في فبراير أيضا.يشار إلى أن ريو دي جانيرو لديها ثاني أعلى عدد وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد مدينة ساو باولو، إذ يبلغ معدل الوفيات فيها 733 لكل مليون شخص والذي يعد أعلى بكثير من المتوسط الوطني البالغ 406 لكل مليون.