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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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سوق المواشى قبل عيد الأضحى
الأحد 26/يوليه/2020 - 07:40 ص
سوق المواشى
عدسة : أحمد حسن
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