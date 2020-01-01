كنائس حدائق القبة تستأنف صلوات القداسات.. أول أغسطس

أعلن الأنبا ميخائيل أسقف كنائس حدائق القبة، أن الكنائس سوف تستأنف صلوات القداسات، بعد تعليقها لمدة أكثر من 3 شهور، وذلك ابتداءًا من أول شهر أغسطس المقبل.وأكد الأنباء ميخائيل، في بيان له أن فتح الكنائس صلوات القداسات جاء بعد إعلان قداسة البابا تواضروس الثاني بعودة الصلوات يوم 3 أغسطس المقبل، مع تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأوضح أن صلوات القداسات سوف تتم بعدد محدود من المصليين، مع مراعاة التباعد الإجتماعي بينهم خلال الصلوات مع الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التعقيم داخل الكنائس، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.