محافظ الفيوم: نراجع كافة تراخيص البناء التى صدرت منذ عام 2015
الأحد 26/يوليه/2020 - 07:01 ص
رباب الأهوانيطباعة
قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إنه منذ شهر تعمل الأجهزة التنفيذية المعنية بمراجعة كافة تراخيص البناء التي صدرت منذ عام 2015، حتى يكون لدينا حصر واقعي لكافة العقارات ومعرفة المخالف منها، مشيرًا إلى أنه تم عمل قائمة سوداء لكافة المقاولين الذين استخدموا أسماء وهمية للإنشاء وتم إرسالها للأمن.
وأضاف الأنصارى خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قانون التصالح لا يجرم ولا يحدد عقوبة على أحد، بل يعالج شكل معين وصلت إليه البلاد خلال الـ40 عامًا الماضية، لافتًا إلى أنه سيتم محاسبة كل من ثبت أنه خالف القانون.
وتابع أنه: "لا يوجد لدينا رفاهية التستر على مسئول أو موظف أو مقاول فاسد"، مشيرًا إلى أنه تم إحالة 700 حالة إلى النيابة بسبب مخالفات البناء.
وكان االدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد أعلن عن إزالة 247 حالةٍ تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، فى إطار الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، لإسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 133 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 440 فدانًا و11 قيراطًا و4 أسهم، بالإضافة إلى 114 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 19591 مترًا من أراضي أملاك الدولة حتى الآن، شملت إزالة 25 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 108 فدان و9 قراريط و8 أسهم من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، و15 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 159 مترًا بقرى المركز.
وأضاف الأنصارى خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قانون التصالح لا يجرم ولا يحدد عقوبة على أحد، بل يعالج شكل معين وصلت إليه البلاد خلال الـ40 عامًا الماضية، لافتًا إلى أنه سيتم محاسبة كل من ثبت أنه خالف القانون.
وتابع أنه: "لا يوجد لدينا رفاهية التستر على مسئول أو موظف أو مقاول فاسد"، مشيرًا إلى أنه تم إحالة 700 حالة إلى النيابة بسبب مخالفات البناء.
وكان االدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد أعلن عن إزالة 247 حالةٍ تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، فى إطار الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، لإسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 133 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 440 فدانًا و11 قيراطًا و4 أسهم، بالإضافة إلى 114 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 19591 مترًا من أراضي أملاك الدولة حتى الآن، شملت إزالة 25 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 108 فدان و9 قراريط و8 أسهم من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، و15 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 159 مترًا بقرى المركز.