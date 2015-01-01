محافظ الفيوم: نراجع كافة تراخيص البناء التى صدرت منذ عام 2015

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إنه منذ شهر تعمل الأجهزة التنفيذية المعنية بمراجعة كافة تراخيص البناء التي صدرت منذ عام 2015، حتى يكون لدينا حصر واقعي لكافة العقارات ومعرفة المخالف منها، مشيرًا إلى أنه تم عمل قائمة سوداء لكافة المقاولين الذين استخدموا أسماء وهمية للإنشاء وتم إرسالها للأمن.وأضاف الأنصارى خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قانون التصالح لا يجرم ولا يحدد عقوبة على أحد، بل يعالج شكل معين وصلت إليه البلاد خلال الـ40 عامًا الماضية، لافتًا إلى أنه سيتم محاسبة كل من ثبت أنه خالف القانون.وتابع أنه: "لا يوجد لدينا رفاهية التستر على مسئول أو موظف أو مقاول فاسد"، مشيرًا إلى أنه تم إحالة 700 حالة إلى النيابة بسبب مخالفات البناء.وكان االدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد أعلن عن إزالة 247 حالةٍ تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، فى إطار الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، لإسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 133 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 440 فدانًا و11 قيراطًا و4 أسهم، بالإضافة إلى 114 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 19591 مترًا من أراضي أملاك الدولة حتى الآن، شملت إزالة 25 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 108 فدان و9 قراريط و8 أسهم من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، و15 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 159 مترًا بقرى المركز.