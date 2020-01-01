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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إبراهيم حسن يفجر مفاجأة عن تصريحات فاروق جعفر والحكام الأفارقة

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:24 ص
إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
أحلام عبدالرحمن
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قال الكابتن إبراهيم حسن، لاعب المنتخب السابق، إن حكام إفريقيا يحابوا لصاحب الأرض، ولا توجد حماية للأندية المصرية خارج أرضها.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحكام الأفارقة يخافون داخل الملعب من الجمهور.

وأردف: "معايا بالفيديو صوت وصورة والرسائل على الواتس آب عرض من الحكام الأفارقة مع النادي المصري أمام فيتا كلوب قبل نهائي إفريقيا".

وتابع: "إحنا بنتظلم مش بنظلم، وعندي مستندات، الأدلة موجودة وأرسلناها للاتحاد الإفريقي، لكن مجلس إدارة النادي المصري تنازل وتراجع، كان ممكن يلعب نهائي إفريقيا، لكنه لم يحارب على حق النادي وهذه كانت الغلطة التي حدثت".

واستطرد: "إحنا وصلنا إلى كأس العالم بدون مكافآت ولا أي حاجة، منتخب مصر 90 وصل بمجهوده".

وأثارت تصريحات فاروق جعفر، غضب الأوساط الرياضية بعد قولة: "الحكام الأفارقة بيقعدوا معانا قبل الماتشات في الاجتماع الفني والحكم كان بيقولنا عايزين ضربة جزاء ولا أطرد حد بس أنا كنت بقوله لا وده مكانش بيحصل مع الزمالك بس ولكن مع كل الأندية المصرية".

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