«التخطيط»: نصف مليار جنيه لتطوير مستشفيات المنيا

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير خدمات الرعاية الصحية بمحافظة المنيا قاربت النصف مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2019-2020، حيث بلغت قيمتها 419.8 مليون جنيه، لتنفيذ 11 مشروع تنموى على مستوى 5 مستشفيات بنطاق المحافظة.ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المشروعات تشمل تطوير مستشفى دير مواس المركزى بتكلفة 70 مليون جنيه، مستشفى سمالوط المركزى بكلفة 70 مليون جنيه، مستشفى بنى مزار المركزى بتكلفة 60 مليون جنيه، مركز أورام المنيا بتكلفة 58.4 مليون جنيه، ومستشفى ملوى المركزى بتكلفة 50 مليون جنيه.وأشارت إلى أن إجمالي عدد المستشفيات بالمحافظة بلغ 46 مستشفى، بسعة سريرية تبلغ 4445 سرير، فيما تقدر نسبة المستفيدين من التأمين الصحى من سكان المحافظة 49.4%.