شوقي علام يكشف: ركنان أساسيان لتأهيل الإنسان للفتوى

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية ترث ميراثا تفتخر به في مجال وضع مناهج الفتوى، مشيرا إلى أن هناك ركنين أساسيين في صنع رجل الفتوى، أولها أن يحصل على العلم الصحيح والثاني هو تأهيل هذا الشخص للإفتاء، لأنه لكي يتصدى الإنسان للفتوى يجب أن يؤهل فوق تكوينه العلمي.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن التكوين العلمي ينتج عقلا جيدا، ولكن لكي يفهم هذا العقل الواقع فإنه بحاجة لعلوم أكثر تؤهله للإفتاء.وتابع: "ليس كل إنسان يستطيع أن يفتي، ولكن للأسف هناك من يشتري كتابا السبت ويقرأه الأحد ثم يخرج على الناس للإفتاء يوم الإثنين".وعبر مفتي الجمهورية، عن استيائه من الشتائم التي توجه لدار الإفتاء عبر السوشيال ميديا، موصحًا: "نسعد بالنقد البناء على الفتاوى ولكن نقد علمي مبني على أصول، ولكن أرى الشتائم وهذا أسلوب غير لائق".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.