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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 26-7-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:57 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 26-7-2020، في أولى تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، شهد سعر برميل النفط الكويتي، تراجعًا ملحوظًا خلال آخر تداولات، حيث انخفض سعر برميل النفط 1.33 دولار ليبلغ 43.42 دولار في تداولات وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية جرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة ثلاثة سنتات لتبلغ 43.34 دولار للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا ليتحدد سعر تسويتها عند 41.29 دولار للبرميل.

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان مقابل ارتفاع الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي وبنك مصر.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأحد 26-7-2020

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه في العديد من البنوك المحلية ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 49.41 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.42 جنيه وللبيع 52.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.27 جنيه وللبيع 52.26، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.45 جنيه وللبيع 52.26، أما في البنك الأهلي المصري فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 49.42 جنيه وللبيع 52.23.

أسعار الدينار الكويتي

وفي البنك المصري الخليجي بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.31، وفي بنك عودة فسجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 52.29، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.57 جنيه وللبيع 52.29، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.50 جنيه وللبيع 53.13، وفي البنك العربي الأفريقي سجل للشراء 50.06 جنيه وللبيع 51.67، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 49.67 جنيه وللبيع 52.42، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 52.30.

في المقابل، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك بلوك ليسجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 52.29، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.25، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.03، وفي بنك كريدي أجريكول بلغ سعر الدينار للشراء 49.56 جنيه وللبيع 52.26.

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