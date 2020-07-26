سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 26-7-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأحد 26-7-2020

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه في العديد من البنوك المحلية ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 49.41 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.42 جنيه وللبيع 52.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.27 جنيه وللبيع 52.26، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.45 جنيه وللبيع 52.26، أما في البنك الأهلي المصري فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 49.42 جنيه وللبيع 52.23.

أسعار الدينار الكويتي

وفي البنك المصري الخليجي بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.31، وفي بنك عودة فسجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 52.29، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.57 جنيه وللبيع 52.29، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.50 جنيه وللبيع 53.13، وفي البنك العربي الأفريقي سجل للشراء 50.06 جنيه وللبيع 51.67، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 49.67 جنيه وللبيع 52.42، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 52.30.



في المقابل، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك بلوك ليسجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 52.29، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.25، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.03، وفي بنك كريدي أجريكول بلغ سعر الدينار للشراء 49.56 جنيه وللبيع 52.26.

