مستشار سابق بحملة ترامب: أمريكا تقف في المنتصف من كل القضايا العربية

قال الدكتور وليد فارس، المستشار السابق في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تقف في منتصف كل القضايا لأن واشنطن منقسمة بين فكرتين هما الوقوف بجانب الكتلة العربية، لافتا إلى أن هناك كتلة أخرى تسيطر عليها اللوبيات القطرية، وأحيانا نسمع أن الولايات المتحدة تقف مع هذا الطرف ومرة أخرى مع الطرف الآخر.وأضاف المستشار السابق في حملة الرئيس الأمريكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء السبت، أن ترامب يعتبر التحالف العربى شريكا ناجحا، لافتًا إلى أن هناك لوبيات ناجحة أخرى.وأوضح أنه على الرغم من تأخر أمريكا من حل القضايا العربية إلى أن إدارة ترامب الثانية ستكون غير إدارة ترامب الأولى لأنه ستحرر من القيود، ولا توجد مقارنة بين الإدارتين وستكون الأفضل للعالم العربى.وأكد أن الأكثرية الصامتة في الولايات المتحدة عندما تجد ضجة إعلامية لا تشارك في الاستفتاءات.وتابع: "اعتقد أنه لن تكون كورونا ضد مصلحة الرئيس ترامب ولكن الأمر العظيم هو تدخل سياسات خارجية في الانتخابات الأمريكية وقد حذر الرئيس ترامب من ذلك، وأنا أرى أفضلية لترامب على بايدن في الشارع الأمريكى".