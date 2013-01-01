رئيس جامعة الزقازيق: نراجع بعض حالات المنتمين للإخوان

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إنه يتم مراجعة بعض الحالات بالجامعة بشأن انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن الطلبة على مستوى عالي من الوعي، مشيرا إلى أنه من 2013 كان هناك 7 حالات جنائي تم حبسهم 3 سنوات، رفعوا قضية للاحتكام لمجلس التأديب.ولفت إلى أن بعض الحالات انضموا للجماعات الإرهابية تم فصلهم، وهناك بعض الموظفين من المنتمين للجماعة.ونوه إلى أن الجامعة بها وحدات لمواجهة التطرف الفكري، وتعقد ندوات توعية، والطلبة متفهمين وشاعرين بمجهود الدولة.وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل على 3 مشروعات قومية كبرى في الجامعة، الأول مستشفى العاشر من رمضان، وهو مستشفى تعليمي وخدمي فيه 200 سرير، وحضانة مبتسرين وأجهزة غسيل كلوي، ومعامل وجراحة ومناظير ورعاية مركزة، ويخدم مدينة العاشر والزقازيق وقريب من القاهرة، وهو بتكلفة مليار جنيه دعم من الدولة، إلى جانب صرحين آخرين وهما مستشفى الطواريء في مراحل التشطيب، ومعهد الأورام.