نشأت الديهي: خطيب أردوغان لا يختلف عن البغدادي

بكر البغدادي، الذي كان يصعد للمنبر بالسيف وغيره من قيادات داعش والذين كانوا يصعدون للمنابر بالسيف والكلاشنكوف.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أردوغان أراد بافتتاح مسجد آيا صوفيا، أن يحقق مكاسب سياسية ويقول لكمال أتاتورك، إنه سيعيد له الدولة التي كان يحلم بها.وأكد «الديهي»، خلال حلقة برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية ten، أن أردوغان استغل الواقعة والتاريخ سياسيًا، مشيرًا إلى أن مقولته «هلموا إلى إسطنبول، تصور المسجد وكأنه ثالث الحرمين».وتابع أن أنصار أردوغان يصورون الأمر على أنه فتح، وكذلك خطيب المسجد صعد لخطبة الجمعة، وفي يده سيف مكتوبا عليه: «إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا»، مؤكدًا أن هذه الصورة لا تختلف عن صورة أبو