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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ميغلاش عليك.. رابط مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري

السبت 25/يوليه/2020 - 08:22 م
مبادرة ميغلاش عليك
مبادرة ميغلاش عليك لدعم المستهلك المصري
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يقدم لكم موقع «الدستور» رابط مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري "ميغلاش عليك" للاستعلام عن السلع والمنتجات المخفضة والتى سيتم الإعلان عنها على الرابط بعد ساعات قليلة من الآن.

أعلن مجلس الوزارء عن حملة "ميغلاش عليك" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطن المصري للحصول على منتجات مخفضه لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتستهدف المبادرة المواطن البسيط الذى لا يقدر على شراء المنتجات بأسعار مرتفعة.

وتتضمن المبادرة إضافة 200 جنيه لكل فرد فى بطاقة من بطاقات التموين و1000 جنيه كحد أقصى للبطاقات التموينية التى يزيد عدد الأفرد فيها عن 5، حيث يتم صرف الدعم من خلال شراء المنتجات والسلع ولا يتم صرفها نقدياً.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلیة، أن عدد المستفیدين من ھذه البطاقات بلغ 22 ملیون فرد على أن يتم بدء تنفیذ مبادرة تحفیز الاستھلاك المحلي غداً الأحد الموافق 26-7-2020.

رابط مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري "ميغلاش عليك"

وتنطلق المبادرة بعد ساعات من الآن، وسيتم الإعلان عن المنتجات المخفضة على الرابط التالي: اضغط هنا

 ولا تشمل المبادرة المنتجات والسلع الغذائیة، بل تتضمن الإلكترونیات - منتجات الجلود - الأثاث المنزلي - الصناعات الحرفیة.

ويحصل حامل البطاقة التموينية على خصم 10% من قيمة المنتجات وهو الحد الأقصى للخصم، كما أن الحد الأقصى لعمليات الشراء التى تدخل ضمن خصومات المباردة هى 10 آلاف جنيه، حيث تكون قيمة الخصم 10% فى قيمة السلع وهو "1000" ألف جنيه.

أتاحت المباردة الرئاسية لدعم المستهلك امكانیة سحب قروضاً بفوائد مخفضة وبسداد مريح لمدة سنتين.

كما رصدت وزارة التموين 200 جنیه لكل فرد ضمن البطاقات التموينیة و1000 جنیه كحد أقصى للبطاقة التى يزيد عدد الأفراد فيها عن خمسة أفراد، على أن يتم صرف المبلغ من خلال عمليات الشراء على المنتجات الموجودة ضمن المباردة ولا يتم صرفها نقديا حيث منعت وزارة التموين والتجارة الدخالية مطالبة المستفیدين محلات البقالة استبدال البطاقة بمبلغ مالي.

وتأتي هذه المبادرة من حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؛ وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ بما يُسهم في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالإسهام الفعَّال فى تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين.

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