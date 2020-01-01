سعد الدين الهلالي: لا نريد طوائف دينية في مصر

طالب الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بضرورة وجود ميثاق شرف وطني في مصر.وأضاف "الهلالي"، خلال تقديمه برنامج "كن أنت"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت، أن ميثاق الشرف الوطني يتولاه مجلس النواب، متابعًا: "لا نريد طوائف دينية في مصر، كلنا شعب واحد والدين لله".وشدد الدكتور سعد الدين الهلالي، على ضرورة التعامل بالبر والرحمة، فخطيب الجمعة وواعظ الكنيسة عليهما أن يتحدثا بالحسنى عن بعضهم بعضًا.