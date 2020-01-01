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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نصائح هامة قبل شراء الأضحية وطريقة اختيارها

السبت 25/يوليه/2020 - 05:48 م
شراء الأضحية
شراء الأضحية
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وجه الدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، العديد من النصائح بشأن كيفية اختيار الأضحية ومواصفات اللحوم السليمة.

قال عادل، في تصريحات إلى برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه، اليوم السبت، الإعلامية شيرين عفت، على قناة DMC، إنه يجب شراء المواشي من مصدر موثوق منه، أي لا يشتري من "شوادر الشارع" أو الباعة الجائلين، بل من مصدر واضح يمكن أن يرجع إليه في حالة وجود مشكلة في الماشية التي اشتراها، موضحًا أنه يجب عمل فحص خارجي للحيوان للتأكد من أنه ليس مريضًا أو لديه عور أو عرج.

تابع أنه يجب التأكد من عدم خروج إفرازات من أنف أو فم الحيوان مع التأكد من أن ساقه سليمة وكرشه ممتلئ والتأكد من كمية اللحم فيه عن طريق وضع اليد على سلسلة ظهر الحيوان، مشيرًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا لوزارة الزراعة للإبلاغ على الرقم 1950061.

أضاف عادل أنه يجب على المواطن معاينة الأضحية قبل أن يدفع فيها المال حتى لو اشترى "أونلاين"، وأن الذبح في الشارع به عدم رأفة بالحيوان وإيقاع ضرر بالسكان والمارة ولهذا يجب التوجه إلى المجازر المرخصة للكشف عن الأضحية والتاكد من صلاحيتها وذبحها.

"السفيرة عزيزة" برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، ويذاع يوميًا في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc.

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