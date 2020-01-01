سلاف فواخرجى تدافع عن قبلتها فى «شيكاغو»

دافعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن نفسها بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب قبلتها على بوستر مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، والذي تظهر فيه مع بطل العمل مهيار خضور.وقالت سلاف فواخرجي، خلال لقائها في قناة "الجديد" اللبنانية، إنني أتصور أن الهجوم الذي نشب ضد بوستر الفيلم بسبب قبلة أمر مبالغ فيه، وكان أكثر تجريحا من الفعل نفسه إذا اعتبرت أنه جرحهم أيضا.وأضافت: "في المقابل سعدت كثيرا بردود الفعل الإيجابية، والتي دافعت عنى وعن العمل، وهو ما يؤكد أن هذا الهجوم غير مبرر لهذه الدرجة، خاصة أن هناك أعمالا تم تقديمها أكثر جرأة، سواء من حيث الألفاظ أو الإيحاءات ولم تشهد هذا الهجوم".وتابعت: "ما تعرضت له ليس له سوى معنى واحد وهو أننا نتراجع إلى الخلف بين الأجيال وعاما بعد عام".