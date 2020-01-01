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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

داعية: النبى كان يتخير الوقت المناسب لموعظة الصحابة

السبت 25/يوليه/2020 - 05:10 م
الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
ياسمين عباس
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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن يوم عرفة يوم العتق من النار، لذلك يجب عليك أن ترتب حق ربنا وحق نفسك وحق الآخرين عليك، فلا بد أن تعطي كل ذي حق حقه، لافتًا إلى أن النبي "صلى الله عليه وسلم" لم يجعل شيئا يطغى على آخر، فلم يكن يعطل مصالح الناس من أجل قيام الليل، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "قم الليل" و"إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا".

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن النبي كان يتخير الوقت المناسب لموعظة الصحابة، كما أنه كان يراعي مشاعرهم النفسية، معقبا: "يا جماعة عايزين نرتب الملفات بتاعتنا، في ناس لحد اللحظة دي صلاتها بها خلل كبير، فين الصلاة التي بها الطمأنينة والخشوع وإتمام الركوع والسجود".

وأكد الداعية الإسلامي، أننا لو قمنا بالصلاة التي علمها لنا الرسول "صلى الله عليه وسلم" لن نجد كلاكيع وعقد في حياتنا، مشيرا إلى أن قرة عين النبي "صلى الله عليه وسلم" هي الصلاة.

ونوه بأن الرسول "صل الله عليه وسلم" كان يستغفر مائة مرة في الجلسة الواحدة، لافتًا إلى أن الشيطان يقوم بإشغالك بهيئة عن ركن، أي يشغلنا عن الأولويات، ليجعلنا نترك أهم الملفات في حياتنا.

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