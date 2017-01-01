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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

25.3 % تراجعًا فى واردات مصر من الصين والسيارات تخالف التوقعات

السبت 25/يوليه/2020 - 05:05 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الصين سجلت أكبر تراجعاتها خلال ذروة جائحة كورونا لتهبط إلى حدود 3 مليارات دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 4.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 25.3% خلال عام.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء إلى أن واردات الحديد والصلب كانت الأكثر تراجعًا خلال تلك الفترة لتسجل 131.5 مليون دولار عام 2020 مقابل 225.4 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض 41.6%، كما انخفضت واردات آلات وأجهزة آلية وأجزائها من 621.9 مليون دولار لـ401 مليون دولار بنسبة 35.5%، وأجهزة كهربائية من 1.1 مليار دولار لـ852 مليون دولار بنسبة 27.2%.

في المقابل، أظهر التقرير ارتفاع واردات السيارات وجرارات ودراجات وأجزائها من الصين إلى 186.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 161.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 15.6%.

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