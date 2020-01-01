«التعليم» تتبع مصدر صورة امتحان «العربي» للدبلومات الفنية

وأكد مجاهد أن الوزارة لن تتهاون مع حالات الغش، وسيتم تطبيق القانون عليهم.



وكان قد تداول صفحات الغش امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية.

طلاب نظام الثلاث سنوات

طلاب نظام الخمس سنوات

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتبع مصدر صورة امتحان اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية، الذي يؤديه الطلاب حاليًا.ويؤدي طلاب الدبلومات الفنية، أول امتحاناتهم التحريرية، اليوم، بأداء امتحان مادة اللغة العربية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل موعد امتحان اللغة العربية اليوم قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالى:موعد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.موعد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 1382020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 682020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهي أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 2582020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية قد تم عقدها على مدى سبعة عشر يومًا منذ يوم 27 يونيو وحتى يوم 20 يوليو، وقد تم فيها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.