بلجيكا تطبق قيودا جديدة للحد من تفشي كورونا

بدأت بلجيكا، اليوم السبت، تطبيق تدابير جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، تشمل ارتداء الكمامات إلزاميا في الأسواق والشوارع الرئيسية والمباني العامة.وتقضي الإجراءات الأكثر قسوة التي تأتي بسبب الزيادة في الإصابات الجديدة بالفيروس في المملكة، بأن يحتفظ أصحاب المطاعم بمعلومات التواصل مع زبائنهم لمدة 14 يوما، وأصبح استخدام الكمامات إلزاميا بها، لكن ليس عند الجلوس إلى الطاولات.وسجلت بلجيكا حوالي 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا خلال الفترة من 15 وحتى 21 من شهر يوليو الجاري، بزيادة نسبتها 63 في المئة، مقارنة بالأسبوع السابق.ويصل إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه فيروس كورونا في بلجيكا إلى 65 ألفا و200، وعدد الوفيات 9 آلاف و817