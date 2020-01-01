كورونا في بريطانيا: الإصابات 299 ألفا و500 والوفيات 45 ألفا و762
السبت 25/يوليه/2020 - 11:46 ص
وكالاتطباعة
وصلت الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد19-) في بريطانيا إلى 299 ألفا و500 حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت لندن، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن 45 ألفا و762 شخصا توفوا جراء الفيروس في البلاد، بينما تعافى 1425 شخصا منه.
ومر نحو 25 أسبوعا منذ أول حالة جرى تسجيل إصابتها في بريطانيا.
وأظهرت البيانات أن 45 ألفا و762 شخصا توفوا جراء الفيروس في البلاد، بينما تعافى 1425 شخصا منه.
ومر نحو 25 أسبوعا منذ أول حالة جرى تسجيل إصابتها في بريطانيا.