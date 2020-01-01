إيطاليا تتجاوز 245 ألف إصابة بكورونا.. والوفيات تتخطى 35 ألفا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 245 ألفا و590 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و97 حالة وتعافى 198 ألفا و192 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.