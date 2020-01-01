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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5871 إصابة و146 وفاة جديدة بكورونا فى روسيا

السبت 25/يوليه/2020 - 09:57 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 5871 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 806 آلاف و720 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم السبت، بأن الإصابات الجديدة سجلت في 85 منطقة روسية، مشيرًا إلى أن حوالي 25% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 146 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13192 وفاة.

وأوضح البيان أن 8366 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي في عموم البلاد إلى 597 ألفًا و140 حالة.

من جانبها، أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسي عن إجراء أكثر من 26.6 مليون اختبار للكشف عن كورونا منذ انتشار الوباء في روسيا، مشيرة إلى أنه تم إجراء 309 آلاف اختبار للكشف عن هذا الفيروس خلال أمس فقط.

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