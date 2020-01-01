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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مبادرة الرئيس بتشجيع المنتج المحلي تتصدر الصحف اليوم

السبت 25/يوليه/2020 - 08:01 ص
السيسي
السيسي
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حاز الشأن المحلي اهتمامات الصحف الثلاث "الأخبار والأهرام والجمهورية" الصادرة صباح اليوم السبت، منه إطلاق الحكومة المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، ومباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الصيني "وانج يي" لاستعراض محددات الموقف المصري تجاه القضية الليبية.

وسلطت الصحف الثلاث الضوء على إطلاق الحكومة، غدا، مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، وتستهدف التخفيف عن المواطنين وتيسير عمليات شراء السلع المختلفة، ويشارك في تمويلها عدد من الشركات والبنوك.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الجديدة ستستمر 3 أشهر ثم يعاد تقييمها بعد هذه المدة لمعرفة نتائجها وإمكان استمرار العمل بها.

وأشار إلى أنه بدءا من غد ستطرح الشركات التي تم تسجيلها بالمبادرة منتجاتها على المواطنين قبل إجازة عيد الأضحى، التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات العيد واحتياجاتهم من السلع والمنتجات المختلفة بأسعار تنافسية ومواصفات عالية.

وفيما يتعلق بمشاركة محال وشركات جديدة بالمبادرة، أوضح الوزير أن جميع الشركات يمكنها التقدم للمشاركة في المبادرة من خلال الموقع التابع لوزارة المالية التي تعد الجهة المسؤلة عن تنفيذ المبادرة، مشيرا إلى أن جميع الشركات مرحب بها بشرط توافر المواصفات المناسبة للسلع والخدمات التي تحقق طموحات المواطنين.

وقال إن المبادرة يدعمها عدد من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل التي ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة.

وأضاف أنه سيتم التسويق للمبادرة من خلال موقعها الإلكتروني إلى جانب إعداد خطة لتنظيم معرض مركزي بالقاهرة لتسويق السلع والمنتجات المشاركة بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، إلى جانب خطة تنظيم معارض أخرى بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية أنشأت صندوقا قابضا تابعا لها لضمان التمويل الاستهلاكي برأسمال قدره مليارا جنيه من الخزانة العامة يهدف إلى تحفيز النمو الاستهلاكي لزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية.

وأشارت الصحف إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية سامح شكري مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين "وانج يي"، الذي استعرض خلاله محددات الموقف المصري تجاه القضية الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية.

وأكد شكري أن مصر سعت عبر إعلان القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار، والدفع نحو التوصل لحل سياسي للأزمة عبر إيجاد توافق ليبي ليبي يعكس إردة وتطلعات الشعب، وهو الأمر الذي يتسق مع مخرجات مؤتمر برلين.

وشدد شكري، كذلك خلال الاتصال، على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجية على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي الشأن المحلي أيضا لفتت الصحف إلى إنهاء وزارة النقل كافة الاستعدادات الخاصة بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والممتدة من محطة النزهة وحتى محطة المستشار عدلي منصور بطول 7.8 كيلو متر لتتضمن المرحلة الرابعة محطات "النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور" تم تنفيذها عبر جسم كوبري ممتد نفذته مجموعة من الشركات الوطنية بتكلفة تبلغ 16.2 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل بدء تشغيل القطارات الإضافية، اليوم، حتى 11 أغسطس المقبل؛ استعدادا لعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الحفاظ على جدول تشغيل القطارات يوميا بعدد 174 قطارا مكيفا ومميزا بالوجهين القبلي والبحري.

وأوضح المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية أنه تمت إتاحة 41 ألفا و285 مقعدا في الدرجة المكيفة و95 ألفا و272 مقعدا في القطارات المميزة، بالإضافة إلى 8 قطارات نوم.

وأشار إلى أنه تمت مرعاة قواعد وإجراءات تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام صرف التذاكر بالمحطات ومواجهة زحام الركاب خلال عيد الأضحى المبارك، وراعت الهيئة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل بالإبقاء على الأسعار دون تحريك.

وذكرت الصحف أن وزارة التموين ستطرح 70 طن لحوم ودواجن يوميا بالمنافذ التابعة للشركة القابضة وفروع مشروع "جمعيتي" بمناسبة عيد الأضحى، ويصل سعر كيلو اللحم الضأن الحي إلى 68 جنيها و100 جنيه للكيلو اللحم البقري و85 جنيها لكيلو اللحم السوداني، وتفتح الوزارة 560 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع 1900 رأس خراف حية، و10 آلاف خراف مجمدة.

وأعلنت وزارة الزراعة استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين، و55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة، و19 ألف طن كبد وكلاوي؛ استعدادا للعيد، كما وفرت الوزارة أكثر من 400 منفذ بالمحافظات لبيع منتجاتها و464 مجزرا حكوميا، وقررت الوزارة طرح لحوم حمراء بلدي ومجمدة بمنافذها بتخفيضات تصل إلى 20% عن أسعار السوق.

وعلى الصعيد الدولي، ركزت صحف اليوم السبت الضوء على تصريحات الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والذي شدد خلالها على ضرورة خفض التصعيد بشأن سرت والجفرة في ليبيا متحدثا عن الأولويات في الأزمة الليبية.

وأكد بوريل، في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الأولويات المشتركة حاليا للأوروبيين والليبيين تتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق نار حقيقي، واستئناف عاجل لإنتاج النفط، حسبما أوردت صحيفة (سيبروس ميل) القبرصية، على موقعها الإلكتروني.

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