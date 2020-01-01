صدور الترجمة العربية لرواية «عائلة باسكوال دوارتيه»

صدرت حديثا عن الهيئة السورية العامة للكتاب، الترجمة العربية لرواية "عائلة باسكوال دوارتيه" لمؤلفها الروائي الإسباني كاميلو خوسيه ثيلا، وترجمة ريم منصور الأطرش.وتصور الرواية أجواء الحرب الأهلية الإسبانية التي اندلعت بين عامي 1936 و1939 وتعبيرها عن حياة العائلات التقليدية الممزقة في إسبانيا، وهي على شكل رسائل بطلها باسكوال دوارتيه وضع فيها مؤلفها ثيلا لغته الشعرية العالية ووظفها في عمله الروائي.وتقع الرواية في 173 صفحة من القطع الكبير، ونال كاميلو خوسيه الكاتب والشاعر الإسباني المعاصر جائزة نوبل عام 1989 أما المترجمة ريم الأطرش فتحمل دكتوراة من جامعة ليون.