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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35

السبت 25/يوليه/2020 - 07:59 ص
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس، اليوم السبت، شبورة مائية صباحًا مائل للحرارة رطب على الوجة البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا - شبورة صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حالة الطقس ليلا - لطيف على القاهرة والوجه البحري - لطيف على السواحل الشمالية - معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون: معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24
الاسكندرية 32 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 24
بلطيم 32 25
مطروح 30 20
السلوم 32 20
سيوة 37 22
بورسعيد 31 24
دمياط 31 23
الزقازيق 36 24
المنصورة 35 24
الاسماعيلية 37 20
السويس 36 22
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 38 20
نويبع 39 28
طابا 36 26
كاترين 35 21
الطور 36 25
شرم الشيخ 39 31
الغردقة 37 29
مرسى علم 37 30
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 23
المنيا 39 25
أسيوط 40 26
سوهاج 41 27
قنا 42 28
الأقصر 42 30
أسوان 43 31
ادفو 42 30
أبوسمبل 41 26
الوادى الجديد 41 25
شلاتين 40 29
ابو رماد 39 29
حلايب 36 30
رأس حدربة 35 30

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