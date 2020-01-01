الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس، اليوم السبت، شبورة مائية صباحًا مائل للحرارة رطب على الوجة البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا - شبورة صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا.- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.حالة الطقس ليلا - لطيف على القاهرة والوجه البحري - لطيف على السواحل الشمالية - معتدل على شمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون: معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الاسكندرية 32 25وادى النطرون 35 24طنطا 34 24شبين الكوم 34 24دمنهور 33 24بلطيم 32 25مطروح 30 20السلوم 32 20سيوة 37 22بورسعيد 31 24دمياط 31 23الزقازيق 36 24المنصورة 35 24الاسماعيلية 37 20السويس 36 22العريش 33 23رفح 32 23رأس سدر 37 25نخل 38 20نويبع 39 28طابا 36 26كاترين 35 21الطور 36 25شرم الشيخ 39 31الغردقة 37 29مرسى علم 37 30الفيوم 37 24بنى سويف 37 23المنيا 39 25أسيوط 40 26سوهاج 41 27قنا 42 28الأقصر 42 30أسوان 43 31ادفو 42 30أبوسمبل 41 26الوادى الجديد 41 25شلاتين 40 29ابو رماد 39 29حلايب 36 30رأس حدربة 35 30