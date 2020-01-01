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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يكشف تفاصيل اجتماع «السراج» ووزير خارجية قطر في تركيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:04 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل اجتماع جرى بين فايز السراج رئيس ما يسمى بـ"حكومة الوفاق"، ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، في تركيا.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الاجتماع جرى في منزل فايز السراج والكائن على مضيق البسفور في تركيا، بحضور خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، ومدير المخابرات التركية، ومحمد المسند مسئول ملف ليبيا في المخابرات القطرية، واستمر الاجتماع 3 ساعات ونصف، وكان محور النقاش "لو دخلت مصر إلى ليبيا هنعمل ايه؟".

وتابع: "أكد الحضور أن التدخل المصري المباشر سيؤدي إلى انهيار قوات الوفاق، وتشتيت المليشيات، لأن المليشيات معظمها من سوريا وتونس وميعرفوش جغرافية المكان".

ولفت "الباز"، إلى أن سفير قطر في حكومة الوفاق رد وقال إن مصر لو دخلت سيكون هناك مشكلة، ولكن هناك جهود للاستعانة بمليشيات من تشاد، والمخصصات اللازمة لهم ستوفرها الحكومة القطرية".

وتابع: "وزير الدفاع التركي قال إننا نقدر ننقل معدات عسكرية إلى ليبيا من خلال البحر وقال إن ممكن يحصل اشتباك من القوات البحرية المصرية معاها، وقال ممكن ننقل السلاح على تونس وعندنا حلفاء في تونس تسهل دخوله إلى تركيا".

وأردف: "مسئول الملف الليبي في المخابرات القطرية قال إن عندنا مشكلة مع حكومة الوفاق والمخابرات القطرية حصلها مفاجأة من اجتماع السيسي بمشايخ ليبيا".

وواصل: "وزير الخارجية القطرية قال إن في عدم ارتياح من المجتمع الأوروبي بسبب تحركات تركيا في ليبيا وقال هنتواصل مع حكومات ألمانيا وإيطاليا لوقف فرض العقوبات على تركيا".

واختتم: "السراج أبدى انزعاجه من أن إعلام الإخوان في تركيا لا يدافع عن حكومته بالقدر الكافي، فأكد وزير الخارجية القطري أنه هيتواصل مع أيمن نور للاطلاع على خطط إعلام الإخوان للدفاع عن السراج الفترة المقبلة".

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