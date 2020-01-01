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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

طيران الاحتلال الإسرائيلى يقصف سوريا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:22 م
طيران الاحتلال الإسرائيلي
طيران الاحتلال الإسرائيلي
سارة الشلقاني
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شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، قصفا جويا على منطقة مجدال شمس قبالة هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال يوآف زينون الصحفي بجريدة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن هناك تقارير أولية عن قصف إسرائيلي في سوريا، وتحديدا المنطقة التي أُطلق منها صاروخ تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، إنه سُمع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا داخل الجانب السوري، ما أسفر عن أضرار نتيجة الشظايا.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الشظايا أضرت بمبنى وسيارة مدنية في الجهة التابعة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن الحادث يأتي في إطار رد حزب الله اللبناني على اغتيال أحد كوادره في غارة إسرائيلية على سوريا.

وبعثت إسرائيل رسالة تصالح إلى حزب الله عبر روسيا في أعقاب اغتيال أحد قادتها، وخشية من رد لبناني على غرار تهديدات الأمين العام حسن نصرالله، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلا عن صحيفة "الجريدة" الكويتية.

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