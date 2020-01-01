استقالة القيادى الإخوانى حشمت بعد نشره تدوينات تحض على الكراهية

كشفت صحيفة التايم البريطانية، اليوم الجمعة، عن عدد من التدوينات التي تحض على الكراهية والتطرف، للقيادي الإخواني، حشمت خليفة، التي اضطرته إلى الاستقالة من رئاسة ما يعرف بـ"هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية".ونشرت الصحيفة البريطانية، تدوينات أساء فيها القيادي المستقيل إلى كل من اليهود، بينما هاجم فيها القيادة السياسية في مصر عبر كلام بذيء.وأضافت "التايم" أن هذه المنظمة التي تنشط في بريطانيا، بينما أدرجتها دول كثيرة في قائمة الإرهاب، تحصل على 570 مليون دولار من المداخيل في كل سنة، وبعض العائدات تأتي من منظمة الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ودافعي الضرائب في بريطانيا.واضطر حشمت خليفة، المعروف بمواقفه المتطرفة، إلى الاستقالة، بعدما عرضت صحيفة "تايم" تدوينات وصفتها بالمعادية للسامية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".