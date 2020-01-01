تفاصيل زيارة رئيس الأركان الأمريكى إلى إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، تفاصيل زيارة الجنرال مارك ميلي رئيس هيئات الأركان المشتركة للجيش الأمريكي.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ميلي أجرى زيارة لقاعدة "نفاتيم" الجوية الإسرائيلية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.والتقى ميلي مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بحضور أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، لمناقشة التحديات الأمنية، وخطر التهديد الإيراني.واجتمع ميلي مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين.وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارة ميلي، أن تل أبيب ستعمل قدر المستطاع بهدف محو أي تهديد أمني يستهدف السيادة الإسرائيلية.