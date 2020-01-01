تعرف على أقل 6 أحزاب سياسية في الترشح لانتخابات الشيوخ

تشارك بعض الأحزاب السياسية بأعداد قليلة من المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية.وترصد "الدستور" في سياق السطور الآتية الأحزاب الأقل في أعداد المرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ، وهم 6 كالآتي: "التجمع، والريادة، والاتحاد، وحقوق الإنسان والمواطنة، والأحرار الدستوريين، وصوت الشعب"، دفعوا بمرشح واحد لكل منهما على المقاعد الفردية في المحافظات لانتخابات مجلس الشيوخ.ومن المقرر أن يكون تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ، الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020، وتُعلن النتيجة العامة، الأربعاء 19 أغسطس، وتُجرى الإعادة للمصريين بالخارج، 6 و7 سبتمبر، وبالداخل، 8 و9 سبتمبر، وتُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه، الأربعاء 16 سبتمبر.