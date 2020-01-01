كاتب صحفي: الفخفاخ فضح «النهضة»

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير الأهرام، إنني أتوقع جمع 108 أصوات من البرلمان للمطالبة بإقالة الغنوشي.وأضاف «عز الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم: «عبير موسى مقاتلة وتمتلك وطنية كبيرة تجاه تونس، وهو ما يفتقد الكثير من حركة حزب النهضة المرتبطة بجماعة الإخوان».وأكمل: «الفخفاخ كشف في لقاء تلفزيوني باللغة الفرنسية، مساومة حزب النهضة له ليبقى في الحكم مقابل التغاضي عن بعض الأمور، التي منها عدم محاسبة الإرهابيين الذي تورطوا في مقتل معارضين، بجانب التغاضي عن بعض الأمور المالية، مفيدًا بأن حركة النهضة ينظرون إلى تونس أنها غنيمة».وتوقع أنه سيتم اختيار رئيس حكومة مستقل غير الفخفاخ ومن ضمنهم المختصين بالملف الاقتصادي، مؤكدًا أن المخرج لتونس سيكون باختيار شخصية مستقلة، وإن كانت من الأحزاب الصغيرة حيث يوجد فيها أسماء جيدة ومستقلة حقيقية.