نسرين أمين تشعل انستجرام بـ«كاش مايو» (صورة)

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع «انستجرام» بصورة جديدة لها.وظهرت نسرين أمين بإطلالة صيفية جذابة أثناء قضاء عطلتها أمام الشاطئ، حيث ارتدت كاش مايو باللون الأحمر، كما اعتمدت مكياج تناسب مع اطلالتها، حيث وضعت روج أحمر فاقع، ورفعت شعرها للأعلى، كما ارتدت نظارة شمسية أبرزت جاذبيتها.يذكر أن احدث أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين‎".‎ الذى عُرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎