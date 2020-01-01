مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب تأخر إعلان النتيجة إلى بعد عيد الأضحي، مؤكدا أنه يتم تصحيح أوراق اللجان التي كان شهدت أحداث شغب في لجان خاصة، للتأكد من عدم تشابه الإجابة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت تشابهها.وقال المصدر إن مؤشرات نجاح الثانوية العامة هذا العام مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن مؤشرات نجاح نسب العينات العشوائية للمواد الأدبية أعلى من العلمية.وأوضح أن نسب المواد الأدبية كالآتي (التاريخ 89.1 %، الجغرافيا 94.8٪، الفلسفة 91.8٪، علم النفس والاجتماع 95%)، بينما المواد العلمية (الفيزياء 79.4٪، الأحياء 87٪، التفاضل والتكامل 87%، الجيولوجيا 94.5%، الكيمياء 86.3 %، الرياضة التطبيقية 87%)، بينما بلغت النسب في اللغة العربية 95.4٪، واللغة الإنجليزية 90.2٪.