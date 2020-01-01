رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: الحدود بين أرمينيا وأذربيجان حساسة للغاية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:45 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بالنسبة لروسيا حساس للغاية.

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "علاقاتنا مع بعض دول رابطة الدول المستقلة هامة، والأهم من ذلك الوضع على الحدود الأرمينية الأذرية لأنه حساس للغاية بالنسبة لنا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية على موقعها الالكتروني.

وما زال الاشتباك على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان مستمرا منذ 12 يوليو الجاري في المناطق المتاخمة، ومنها توفوز وتافوش، اللتين تحدهما أيضا جورجيا، وتقعان على بعد عدة مئات من الكيلومترات من ناجورني- قره باخ.

يذكر أنه وفقا لباكو، قتل نتيجة لهذا الصراع الحدودي 12 عسكريا أذريًا، بمن فيهم جنرال، وبدوره أعلن الجانب الأرميني مقتل خمسة عسكريين وإصابة تسعة عسكريين ومواطن مدني واحد، وتحمّل أذربيجان وأرمينيا بعضهما البعض اللوم على القصف.

وأعرب عدد من البلدان والمنظمات الدولية عن قلقها إزاء الوضع على الحدود بين البلدين، ودعت الطرفين إلى الحوار، ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعدادها للعمل كوسيط لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عنصر بـ«خلية الفيديوهات المفبركة»: حصلنا على تمويل من عبدالله الشريف لإثارة الرأي العام

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

تفاصيل موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظات

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020

«الأوقاف» توضح حقيقة خطبة الجمعة في 7 دقائق.. وتحذر المخالفين

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

الفنان محمد عبد القدوس مرشدا سياحيا لـ حسين رياض

«الزيتون الأدبية» تناقش المجموعة القصصية «الهاموش» الاثنين

في ذكراه.. «الفرسان الثلاثة» التي خلدت ألكسندر دوماس

عرض «أترك أنفي من فضلك» على مسرح ساحة الهناجر.. الأحد