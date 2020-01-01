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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» توضح حقيقة خطبة الجمعة في 7 دقائق.. وتحذر المخالفين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:23 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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أكدت وزارة الأوقاف، أنها ما زالت تدرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وأنها لم تدل بأي بيان في هذا الشأن، لا بخصوص تحديد وقت الخطبة ولا غير ذلك من الضوابط، وأنه لا صحة على الإطلاق لتحديد وقت الخطبة بـ 7 دقائق.

وأضافت الوزارة، أنه عند إتمام الدراسة كاملة سيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء، محذرة من نشر أية تكهنات في هذا الشأن، مؤكدة على أنه لا يوجد أحد مفوض بالحديث في هذا الشأن، حيث إن تدارس الأمر مع قيادات الوزارة هو لسماع رأيهم والتعرف على تصوراتهم لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، علما بأن حتى هذا النقاش لم يبدأ حتى وقت نشر هذا البيان.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إحالة من يدلي أو يثبت إدلائه بأي تصريح لا أساس له من الصحة، من العاملين بالوزارة إلى التحقيق، نظرا لما يثيره أي حديث غير صحيح من إثارة لا يحتملها الوقت.

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