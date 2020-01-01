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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

15289 وفاة بكورونا وأكثر من 286 ألف مصاب في إيران

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:37 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 215 حالة وفاة جديدة، و2489 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا إلى 15289 وفاة، كما تم تسجيل 286523 إصابة مؤكدة حتى الآن.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إن 3653 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، يرقدون في غرف العناية المركزة.

هذا وارتفع عدد المتعافين إلى 249212 شخصا، وتم إجراء مليونين و287384 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وتعتبر إيران واحدة من الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء في العالم.

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