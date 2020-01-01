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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
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تقارير ومتابعات

وفاة نجم «آراب جوت تالنت» تثير جدلا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:26 م
الطفل العراقي حسوني
الطفل العراقي حسوني
سمر عبدالله
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حالة من الحزن الشديد سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار تفيد بوفاة الطفل العراقي حسوني، متأثرًا بالسمنة المفرطة التي سببت له مضاعفات عديدة، حيث جاءت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تجمع بين الحزن الشديد، وبيان حقيقة الأمر من أهله، واتهامات لأهله بالتقصير في علاجه، خاصة وأن الطفل "حسوني" اشتهر بوزنه الزائد على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان يخرج في فيديوهات يتناول فيها الطعام بشراهة ويطلق النكات التي تنال إعجاب الجميع، وقد تصل الإعجابات على فيديوهاته للآلاف.

كانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت أخبارًا خاطئة عن وفاة الطفل العراقي حسين دريد الذي عرف باسم "حسوني"، والذي شارك في برنامج المواهب الشهير Arabs Got Talent، دون الإشارة إلى أي مصدر يفيد بصحة أو خطأ الخبر.

وبعد تناقل هذه الأخبار على نطاق واسع، اتضح أن حسوني المتوفي هو طفل آخر يلقب بـ "أبو دجاج" وهو عراقي الجنسية أيضًا، ويعاني بالفعل من السمنة الزائدة، لتناوله كميات كبيرة من الطعام بشراهة دون الالتفات إلى صحته أو خطورة ذلك عليه، حيث لم يلتفت أهله إليه أو إلى صحته وتركوه يتناول كميات كبيرة من الطعام ويقومون بتصوير تناوله للطعام بفيديوهات.

"حسوني" مشترك البرنامج الحقيقي، خرج عن صمته بفيديو قصير، قال فيه بخفة ظل: "السلام عليكم، أنا مش حسوني الميت، لا حد ينشر صوري، صاير اشتباه، أنا حسين دريد زهير التميمي".

الأخبار الخاطئة التي تفيد بوفاة "حسوني" نجم برنامج "أراب جوت تالنت" كانت للتشابه الكبير بين حسوني الملقب "بأبو الدجاج"، وحسوني نجم ارب جوت تالنت، فالاثنان لهما جسد ممتلئ، وملامح متشابهة لحد كبير، ما جعل الخطأ يحدث في تناقل أخبار الوفاة الخاصة بحسوني.

وفور بث "حسوني" للفيديو الخاص به، تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يرحم الطفل الصغير الذي راح نتيجة تناوله الطعام بشراهة دون أن يكترث أهله لصحته، وفي نفس الوقت مرحبين بحسوني نجم "اراب جوت تالنت" الذي ما زال على قيد الحياة، ويخرج في فيديوهات للترحيب بمتابيعه الذين يصلون للآلاف.

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