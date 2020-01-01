غدًا.. المصريون بالخارج يسجلون بياناتهم للمشاركة فى انتخابات «الشيوخ»

يبدأ غدًا السبت عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريون المقيمون بالخارج في تسجيل بياناتهم، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المحددة لها يوما 9 و10 أغسطس المقبلين.وألزم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 المنظم لتصويت المصريين بالخارج، كل ناخب من المقيمين بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، عبر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 25 وحتى الجمعة 31 يوليو.وتبدأ خطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالدخول على موقع الهيئة www.elections.com، ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج، ويقوم الناخب بتسجيل رقمه القومي واسمه وتاريخ الاقتراع وكل بياناته المتعلقة بالإقامة في الخارج والبعثة التى ينتمى إليها في الدولة الموجود بها ودائرته الانتخابية في الداخل.