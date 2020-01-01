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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 48 قضية تموينية فى حملة تفتيشية بسوهاج

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:57 م
قضية تموينية بسوهاج
قضية تموينية بسوهاج
مصطفى علم الدين
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شنت مباحث التموين بمحافظة سوهاج، تحت إشراف اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي المواطنين والقضاء على جشع التجار.

وبحسب بيان صدر، اليوم الجمعة، أسفرت الحملة عن ضبط 48 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط مظهر "م.إ.م"،" 38 سنة"، صاحب محل زيوت ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط " 45 " قطعة فلتر زيت وهواء، كما تم ضبط "ف. س. ع"،" 45 سنة"، صاحبة محل بقالة وتقيم في مركز المراغة لبيعها سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط " 10 " علبة سجائر.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط عدة قضايا منها ضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و7 قضايا مخابز إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، و5 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل، وقضيتى إدارة منشأة بدون ترخيص، وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وقضية بيع سجائر بأزيد من السعر ويجري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.

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